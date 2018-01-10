Председатель Фонда имени Немцова Владимир Кара-Мурза заявил, что муниципальный совет Вашингтона принял во вторник законопроект о переименовании части улицы непосредственно перед территорией посольства России в честь оппозиционера Бориса Немцова.

Об этом он написал в сообщении в Twitter.

"На первом заседании 2018 года Городской совет Вашингтона единогласно одобрил в первом чтении законопроект 22-539 о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова", - написал он.

Кроме того, отдельным решением Городской совет Вашингтона единогласно проголосовал за ускоренный порядок принятия законопроекта о площади Бориса Немцова перед посольством России. Переименование вступит в силу к 27 февраля.

Фото: twitter.com/vkaramurza

Принятие второго законопроекта, который носит "чрезвычайный" характер, позволит приблизить дату переименования.

По словам Кара-Мурзы, срочный законопроект вступит в силу через десять дней, 19 января, однако новые таблички будут закрыты до официальной церемонии открытия, запланированной на день годовщины убийства Немцова.

После этого адрес посольства России станет двойным - "Борис Немцов плаза - Висконсин-авеню". В пояснительных материалах к законопроекту указано, что в случае "символического переименования" новое название добавляется к официальному. Переименована будет проезжая и пешеходная площадь непосредственно перед главными воротами российской дипмиссии.Напомним,

Напомним, известный российский оппозиционер Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.

Еще мы сообщали, что по словам мэра Киева Виталия Кличко, в столице будет сквер имени убитого российского оппозиционера Немцова.