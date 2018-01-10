Появилось видео как во Львове женщина-водитель "покатала" сбитого полицейского на капоте.

Перед этим она сбила двух правоохранителей.

Запись с камеры видеонаблюдения опубликовала патрульная полиция в Facebook.

Видео: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

В сообщении к видео сказано, что 7 января, около 13 часов, на улице Генерала Чупринки патрульные остановили автомобиль Peugeot, который выехал на трамвайную полосу встречного движения. На требование патрульного женщина-водитель отказалась предъявлять документы.

Во время общения с нарушительницей, инспекторы заметили у него явные признаки наркотического опьянения. Внезапно женщина нажала на педаль газа и совершила наезд сначала на одного инспектора, которого от удара отбросило в сторону, а тогда сбила другого патрульного и повезла его на капоте.

Провезя полицейского улицей Генерала Чупринки, нарушительница повернула на улицу Захаревича, а потом на улицу Котляревского, где сбросила с капота патрульного и на большой скорости покинула место происшествия.

Патрульного забрала скорая. У него диагностировали ушибы, ссадины и перелом руки.

Полиция установила, кому принадлежит автомобиль Peugeot и обнаружили это транспортное средство во дворе на улице Княгини Ольги. Авто имело повреждения капота и левого зеркала. Личность владелицы автомобиля также установлена.

Очевидцы указали, что из автомобиля выбежала женщина и забежала в подъезд. На месте работала следственно-оперативная группа. Автомобиль Peugeot эвакуировали на штрафплощадку.

Ранее "Страна" сообщала, что под Львовом в ДТП пострадали семь человек.

Также во Львовской области столкнулись микроавтобус и автопоезд.