В Украине 43% жителей отмечают заметное ухудшение качества государсвенных медицинских услуг.

Таковы данные опроса социологической группы "Рейтинг".

11% увидели улучшения, 38% считают, что в уровне качества государственных медицинских услуг ничего не изменилось, 8% не смогли ответить.

При этом почти 90% опрошенных в курсе, что проводится медицинская реформа.

74% знают о введении системы бесплатного (или с небольшой доплатой) предоставления лекарств от диабета, астмы и сердечно-сосудистых заболеваний по рецепту врача.

71% опрошенных знает о введении общегосударственного медицинского страхования. Две трети опрошенных знают о таких инициативах как увеличение заработной платы врачей.

Меньше всего опрошенные осведомлены о предоставлении субсидий на медицинские услуги внутренне перемещенным лицам из Донбасса и Крыма (39%).

Вместе с тем украинцы поддерживают не все реформы в медицинской сфере. Так, 71% опрошенных выступили за введение общегосударственного медицинского страхования.

Поддержка всех правительственных инициатив немного снизилась. Две трети опрошенных поддерживают законопроекты, а 21% – не поддерживают.

Лишь 54% начали выполнять одно из нововведений медицинской реформы – избирать своего семейного врача или терапевта. До сих пор 45% опрошенных не знают своего врача.

Опрос в формате формализованного интервью проводился среди 1200 респондентов от 18 лет и старше. Опрошенные имеют разный возраст, пол, живут в различных по типу населенных пунктах в разных районах Украины. Ошибка исследования: не более 2,8%.

Как сообщала "Страна", Кабмин утвердил методику, по которой будут рассчитывать цены на медицинские услуги.

Напомним, украинцы начали ездить в "медицинские туры" в "ДНР".