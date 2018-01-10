В Украине в январе-декабре 2017 года цены на сливочное масло выросли на 27,6% по сравнению с январем-декабрем 2016 года.

Об этом передает "Агро Перспектива", ссылаясь на статданные.

По состоянию на 28 декабря 2017 года средние цены на сливочное масло в рознице составляли 162,44 грн/кг против 134,32 грн/кг на 29 декабря 2016.

При этом максимальные цены на сливочное масло зафиксированы в Киеве — 178,38 грн/кг.

Как сообщала "Агро Перспектива", цены на масло сливочное в течение 2015 года выросли на 37,4% до 97,63 грн/кг.

Ранее "Страна" сообщала, что в детских садах Киева обнаружили фальсифицированное сливочное масло.

Также в Украине массово производят вредное сливочное масло из неизвестного продукта.



