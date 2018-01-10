В США после жалобы на зарплату арестовали школьную учительницу. Об этом сообщает Katc.com.

Так, во время заседания школьного совета учительницу из Луизианы увела в наручниках.

Отмечается, что учительница английского языка Дейша Харгрейв на школьном собрании выступила с жалобой на размер зарплаты, после чего представитель власти взял женщину за локоть и попросил удалиться.

"Не надо", - возмутилась Харгрейв, убрав руку полицейского.



Затем, как показано на кадрах, правоохранитель повалил учительницу на пол и надел на нее наручники, после чего вывел Харгрейв из здания.

Позже стало известно, что школа не стала предъявлять учительнице никаких обвинений, однако женщина все равно оказалась за решеткой за неповиновение сотруднику полиции.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Украине за полгода повысилась всего на 100 гривен.

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