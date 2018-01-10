Заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в ходе брифинга о расследовании убийства юриста Ирины Ноздровской рассказал, что постоянно носил с собой нож, когда в юности жил в селе.

Об том сообщает NewsOne.

Вячеслав Аброськин сообщил, что, по его мнению, убийство Ирины Ноздровской не было спланированным. А то, что у подозреваемого при себе был нож во время их встречи, он объяснил особенностями жизни в селе.

"Я родился в деревне и ходил до 14 лет с ножом, который был с собой постоянно. А это все-таки хутор, а люди постоянно делают что-то по хозяйству, где-то, что-то отрезать. Нужно иметь веревку, чтобы мешок связать. Это не просто нож, а определенный предмет, который используется в хозяйстве", - сказал Аброськин на вопрос журналистов, почему у Россошанского при себе был нож.

Ранее "Страна" публиковала репортаж из зала суда, где 9 января был взят под стражу Юрий Ноздровский.

Также мы писали об уликах полиции против Юрия Россошанского.