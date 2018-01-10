Утром 10 января в Курской области России перевернулся микроавтобус с пассажирами-украинцами.

Авария произошла на 551 километре автодороги М-2 Москва - Крым. Об этом сообщает "РИА Новости".

В результате аварии погибли 3 пассажира, еще 6 были госпитализированы.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело.

"Все – жители Украины, направлялись в Питер. Из девяти человек трое погибли, трое (женщина и двое мужчин) госпитализированы в Курск, у двух состояние средней тяжести, у одного – легкой тяжести", – сказал собеседник агентства.

Еще 3 человека, которые были отправлены в районную больницу, уже отпущены после оказания помощи.

Как сообщала "Страна", в Польше начали расследование обстоятельств смертельного ДТП с украинцами.

Также напомним, что на ранее Закарпатье перевернулся автобус с заробитчанами, там были пострадавшие.