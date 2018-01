Резонансная книга журналиста Майкла Вулфа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа", рассказывающая о работе администрации президента США, заняла первое место в рейтинге бестселлеров интернет-магазина Amazon по итогам прошедшей недели.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные в среду на сайте интернет-магазина.

Популярность книги подогревается положительными отзывами читателей: по состоянию на среду, средняя оценка книги составляет 4,6 балла из 5. Труд Вулфа на 336 страницах стал и одним из самых комментируемых товаров на Amazon - свои отзывы о нем оставили уже более 1,5 тыс. пользователей. Большинство из них хвалят книгу, хотя и допускают, что многое в ней может не соответствовать действительности.

Фото: amazon.com

Как следует из комментариев, большинство покупателей книги Вулфа являются политическими оппонентами Трампа. При этом некоторых читателей на приобретение издания побудили не их политические пристрастия, а стремление Белого дома не допустить попадания книги на прилавки магазинов.

Как сообщала ранее газета The Washington Post, юристы Трампа направили письмо Вулфу и издательству Henry Holt and Co., в котором призвали "незамедлительно остановить и воздержаться от любой дальнейшей публикации, выпуска или распространения книги", пояснив, что в противном случае могут выдвинуть против автора книги обвинения, в том числе в клевете.



"Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" появилась в продаже 5 января. В книге содержится множество компрометирующих сведений и комментариев о президенте, членах его семьи и ближнего круга. Сам американский лидер ранее уже подверг книгу резкой критике, заявив, что она полна лжи и искажений.

Как считает сам автор книги, она уничтожит Трампа.