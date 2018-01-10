Бывшего руководителя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона хотят объявить президентом региона в изгнании.

Об этом сообщает The Independent.

Две сепаратистские партии Каталонии "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии" приняли совместное решение признать на следующей неделе Карлеса Пучдемона президентом Каталонии в эксиле, то есть в изгнании.

Обе партии выступили за такое решение, однако проблемой остается способ официального выступления перед парламентом самого Пучдемона, которому в Испании грозит следствие и суд.

Предложено провести официальное слово президента к парламенту через видеозапись или же делегировать это другому члену парламента Каталонии.

Сейчас Карлес Пучдемон скрывается от Испанского правосудия в Брюсселе. Недавно он заявил, что Испания должна позволить ему вернуться в Каталонию на занимаемую им ранее должность.

Ранее "Страна" сообщала, что на выборах в Каталонии победили сторонники независимости.

Также каталонский кризис обошелся Испании в миллиард евро. Депутаты парламента Каталонии проголосовали за провозглашение независимости от Испании. Мадрид вслед за этим решением отстранил от работы исполнительную власть Каталонии, распустил региональный парламент.