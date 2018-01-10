Окружной административный суд города Киева направил в Верховный Суд два представления относительно решения вопроса об открытии производства по образцовому административному делу. После изменений в процессуальных кодексах суды низших инстанций должны будут учитывать решения, вынесенные по таким делам.

О направленных представлениях в Facebook сообщил судья Павел Вовк.

Первое представление по иску ГПУ, поскольку в производстве Окружного административного суда города Киева находятся административные иски от люстрированных чиновников времен Виктора Януковича, которые были уволены с должностей по закону "Об очистке власти".

Второе представление по иску российского Аэрофлота к Государственной авиационной службе, где обжалуются штрафы в области гражданской авиации за нарушения правил и порядка использования воздушного пространства Украины.

Речь идет о полетах в Крым, из-за которых формально закрыли авиасообщение между РФ и Украиной. Истец по данному делу - Аэрофлот, но суммарно штрафы налагались на сорок компаний, сумма к взысканию там в районе 2,7 млрд. грн.

Фото: facebook.com

Напомним, что в ноябре президент подписал изменения в процессуальные кодексы, которым утвержден механизм типичных (образцовых) дел для административного судопроизводства. В таком случае источником единого применения норм права судами различной специализации может выступать Верховный суд.

При этом суды низших инстанций будут обязаны при вынесении своих решений учитывать заключения по применению соответствующих норм права, изложенные в постановлениях ВСУ.

Сейчас идет попытка отработки этого механизма.

То есть два потенциально резонансных иска, о которых сообщил судья Вовк, могут стать тестом для нового Верховного Суда.

ОАСК решил воспользоваться своим правом обратиться в Верховный Суд и попросить его рассмотреть одно из типичных дел как суд первой инстанции (ст. 290 КАСУ).

Если Верховный Суд согласится принять к своему рассмотрению одно из типичных дел как суд первой инстанции, такое дело станет образцовым административным делом. Решение по иску, который был подан в первую инстанцию, принимать будет ВС, как суд первой инстанции.

И его решение по делу о люстрации станет ориентиром для вынесения всеми украинскими судами решений по аналогичным искам.

Напомним, что в Украине с нового года ликвидированы сотни судов. "Страна" разбиралась, что это меняет и к чему приведет.

Как сообщала "Страна", в одном из судов Киева осталось только три судьи из 22-х. Из них двое в отпуске.