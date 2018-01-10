Актера Михаила Державина, который умер 10 января, похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Фото: google.com.ua

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"По просьбе родственников, а также по ходатайству руководства Театра сатиры, принято решение о захоронении Михаила Державина на Новодевичьем кладбище", - написал Собянин в Twitter.

Фото: twitter.com

Народный артист России скончался в возрасте 81 года "после продолжительной тяжелой болезни".

Михаил Державин - друг и постоянный партнёр по эстрадным номерам Александра Ширвиндта с 1957 года. В середине 1980-х они вместе вели программу "Утренняя почта", а с 2013 вели "Хочу знать".

Известность он получил после главной роли Бубуса в спектакле "Опасный возраст". В кинематографе актер прославился после картины Наума Бирмана "Трое в лодке, не считая собаки", где сыграл Джорджа.

Как сообщала "Страна", в ноябре 2017 года в возрасте 69 лет умер известный писатель и сатирик Михаил Задорнов.