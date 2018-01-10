Экс-мэр Торецка (ранее Дзержинска) Владимир Слепцов, который 27 декабря в последний момент отказался от обмена и перемещения на территорию т.н. "ДНР", пока на свободе, но по решению суда может быть арестован.

Об этом в интервью телеканалу "112 Украина" сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

"Поскольку он был у меня в офисе после 27 декабря, тут я точно знаю, что он по состоянию на сегодняшний день находится на свободе. Прокуратурой подано ходатайство относительно изменения меры пресечения на время судебного рассмотрения на содержание под стражей, но там адвокат будет доказывать необходимость пребывания его на свободе. Это вопрос, который будет рассматриваться судом, и именно суд будет принимать решение", - отметила она.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-мэр Торецка передумал идти на обмен в "ДНР" прямо на линии разграничения.

Слепцова подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

По данным следствия, Слепцов связан с организацией и проведением на территории Дзержинска референдума о провозглашении государственной самостоятельности т.н. "ДНР". До 27 декабря Слепцов находился под арестом в СИЗО.

Также городской совет Торецка выразил недоверие арестованному за сепаратизм градоначальнику.

В рамках обмена т.н. "ЛДНР" передали 233 человек, те в свою очередь отпустили 74 человек. Одна из пленниц, проживающая в Донецке, после освобождения выразила желание остаться в т.н. "ДНР".