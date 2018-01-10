Жену футболиста Андрея Аршавина Алису сняли с рейса "Москва-Алматы". Она игнорировала правила безопасности и заявила бортпроводникам, что является майором ФСБ.

В ФСБ прокомментировали, что жена Аршавина никогда не работала в ведомстве. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Центре общественных связей ведомства.

"Она не работает и никогда не работала в ФСБ России", - сказал агентству представитель ЦОС ФСБ.

Фото: google.com.ua

Аршавина вместе с детьми и няней должна была вылететь из Москвы в Алматы, однако ее сняли с рейса. В "Аэрофлоте" заявили, что это произошло из-за ее "деструктивного поведения" и неподчинения требованиям экипажа.



Старшая бортпроводница пояснила в рапорте, что Аршавина проигнорировала правила авиакомпании и попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, хотя у нее был куплен билет в эконом. Кроме того, за 200 метров до взлетно-посадочной полосы Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что "категорически" запрещается. В рапорте говорится, что она "неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж".

Аршавина заявила, что ее высадили из самолета "лишь за то, что в бизнес-классе дурно пахло". Она рассказала, что хотела переодеть в самолете ребенка. По ее словам, "не было ни хамства, ни ссоры с борт-проводником", а самолет не находился на взлетной полосе.

После воспитательной беседы в полиции Алису Аршавину отпустили, и она улетела в Алма-Ату другим рейсом.

Ранее "Страна" рассказывала, что вторая жена футболиста Аршавина ушла от него из-за измены.

Еще мы информировали, что с нового года российские туристы вновь начали летать в Египет.