На Закарпатье с рельсов сошли грузовые вагоны
В районе села Соль Великоберезнянского района Закарпатской области несколько грузовых вагонов сошли с рельсов.
Об этом сообщил пользователь Facebook Юрий Васильевич.
"Закарпатская область с. Соль поезд съехал с рельсов", - написал он.
На месте происшествия работают железнодорожники и спасатели.
В пресс-службе "Львовской железной дороги", к которой принадлежит этот участок железной дороги УНН подтвердили эту информацию.
На данный момент у железнодорожников нет сведений о пострадавших или погибших.
Очевидец чрезвычайного происшествия Юрий Цибик опубликовал видео на своем канале в YouTube.
Фото: facebook.com/Jurasyk
Фото: facebook.com/Jurasyk
Фото: facebook.com/Jurasyk
Фото: facebook.com/Jurasyk
Как сообщала "Страна", ранее на проспекте Победы в Киеве трамвай сошел с рельс.
Также "Страна" писала, что десятки человек пострадали в столкновении пассажирского поезда с грузовым составом в Германии.