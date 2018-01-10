В районе села Соль Великоберезнянского района Закарпатской области несколько грузовых вагонов сошли с рельсов.

Об этом сообщил пользователь Facebook Юрий Васильевич.

"Закарпатская область с. Соль поезд съехал с рельсов", - написал он.

На месте происшествия работают железнодорожники и спасатели.

В пресс-службе "Львовской железной дороги", к которой принадлежит этот участок железной дороги УНН подтвердили эту информацию.

На данный момент у железнодорожников нет сведений о пострадавших или погибших.

Очевидец чрезвычайного происшествия Юрий Цибик опубликовал видео на своем канале в YouTube.

Фото: facebook.com/Jurasyk

Фото: facebook.com/Jurasyk

Фото: facebook.com/Jurasyk

Фото: facebook.com/Jurasyk

Как сообщала "Страна", ранее на проспекте Победы в Киеве трамвай сошел с рельс.

Также "Страна" писала, что десятки человек пострадали в столкновении пассажирского поезда с грузовым составом в Германии.