Телеканал "1+1" оспорил в суде Киева включение российского актера Федора Добронравова в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в Украину.

Об этом говорится в сообщении Окружного административного суда города Киева.

Суд открыл производство в деле по иску ООО "Телекомпания "Студия 1+1" Министерства культуры Украины и Госагентства Украины по вопросам кино, - отмечается в сообщении.

Фото: google.com.ua

Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ Министерства культуры "О дополнения (обновление) Перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины" относительно включения в этот перечень гражданина Российской Федерации Федора Добронравова.

Также истец просит суд признать противоправным и отменить Приказ Государственного агентства Украины по вопросам кино по аннулированию удостоверений на право распространения и демонстрирования фильмов.

Судебное заседание состоится 15 февраля.

Ранее "Страна" сообщала, что ранее канал "1+1" возмутился запретом сериала "Сваты".

Также мы писали, что в Минкульте назвали условия возвращения запрещенного сериала "Сваты".