Суд закрыл дело о нетрезвом вождении нардепа от БПП Андрея Антонищака, которого в августе остановили на трассе Киев-Чоп за рулем Audi A6.

Об этом сообщает zaxid.net.

Патрульные составили прокол об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения на месте. Однако Николаевский районный суд Львовской области закрыл дело за истечением срока наложения административного взыскания.

Напомним, Антонищак отказался проходить экспертизу и проверку на алкотестере. Признаки алкогольного опьянения лишь подтвердили два свидетеля, которые были на месте происшествия.

В постановлениях Николаевского районного суда указано, что инспектор патрульной полиции, который составил протокол, а также двое свидетелей по меньшей мере трижды не являлись на судебные заседания.

С момента инцидента прошло более 3 месяцев, суд не смог привлечь Андрея Антонищака к ответственности.

Как сообщала "Страна", священника в Львовской области второй раз за год поймали пьяным за рулем.