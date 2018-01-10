Количество высших учебных заведений в Украине с 1991 года сократилось на 27,8% до 657.

Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки, пишут "Украинские новости".

В частности, в начале учебного года 1991/1992 количество вузов составляло 910, из них 754 - 1-2 уровней аккредитации и 156 - 3-4 уровней аккредитации.

В последующие годы количество вузов 1-2 уровней аккредитации постепенно уменьшалось, в то время как количество вузов 3-4 уровней аккредитации увеличивалось.

На начало учебного года 2000/2001 функционировало 979 вузов, из которых 664 - 1-2 уровней аккредитации и 315 - 3-4 уровней аккредитации.

В то же время на начало учебного года 2013/2014 в Украине было уже 803 вуза, из которых 478 - 1-2 уровней аккредитации и 325 - 3-4 уровней аккредитации.

Начиная с 2014/2015 учебного года количество вузов значительно уменьшилось, так как в расчет перестали брать те учебные заведения, которые были размещены на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

Таким образом, в 2014/2015 учебном году функционировало 664 вуза, в 2015/2016 - 659 и в 2016/2017 - 657 вузов.

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