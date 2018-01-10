Утром 10 января противники закона о налоговых ограничениях на частый ввоз товаров из-за границы заблокировали контрольно-пропускные пункты "Шегини", "Ягодин" и "Рава-Русская" на украинско-польской границе.

Об этом рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий, передает "Вголос".

"На КПП "Шегини" и "Рава-Русская" митингующие уже начали акцию по перекрытию дороги. Патрульные договорились с руководителем акции на КПП "Шегини" о том, что активисты раз в 30 минут будут пропускать по 10 автомобилей. Это делается, чтобы избежать стычек между пикетчиками и людьми, которые хотят пересечь границу", – отметила Рыбий.

Фото: vgolos.com.ua

Кроме того, по данным полиции Волынской области, протестующие перекрыли дорогу к пункту пропуска в Ягодине. Акция протеста началась примерно в 9:00.

"В 9:10 вблизи села Старовойтове Любомльского района участники протеста, путем непрерывного движения по пешеходному переходу, частично ограничили движение транспорта на международной трассе Киев-Ковель-Ягодин. В акции принимают участие 70 человек", – говорится в сообщении.

На месте работают более 40 полицейских.

Напомним, ранее на Волыни протестующие заблокировали дорогу к польской границе из-за налогов.

В этой связи в ГФС предупреждали, что 10 января дороги у границы с Польшей могут перекрыть протестующие из-за новых налогов.