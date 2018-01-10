В полиции рассказали о том, как вышли на след убийцы юриста Ирины Ноздровской в Демидове.

Первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськина сообщил, что на теле убитой обнаружили более десяти ножевых ранений.

Об этом сообщает УНН.

"Я не могу сказать конкретное число нанесенных ударов, но могу сказать - больше десяти", - сказал представитель полиции.

Напомним, у следствия есть четыре версии убийства юристки Ирины Ноздровской, основной из них было то, что к убийству причастны семья и знакомые Дмитрия Россошанского, которого осудили за гибель в ДТП сестры Ноздровской - Светланы Сапатинской в селе Демидов в сентябре 2015 года.

Как сообщала "Страна", ранее полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юристки Ирины Ноздровской. Им оказался отец Дмитрия Россошанского Юрий.

Вышгородский районный суд Киевской области 9 января избрал подозреваемому в убийстве правозащитницы Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 марта 2018.