В Москве после продолжительной болезни умер актер и сатирик Михаил Державин. Ведущий актер московского Театра сатиры скончался на 82-м году жизни.

Болезнь и смерть Державина

Михаил Державин находился в больнице с начала декабря, там же и скончался. По словам его жены, певицы Роксаны Бабаян, это произошло во сне. Актер страдал сердечно-сосудистым заболеванием, перенес несколько операций. В последнем сезоне он не пришел на сбор труппы, давно не играл в спектаклях.

В июне 2017 года СМИ сообщили, что у Державина произошел сердечный приступ и его с диагнозом "инфаркт" перевели в кардиореанимацию одной из столичных клиник.

Позже в окружении артиста опровергли это сообщение, заявив, что он прошел лишь плановый осмотр и не испытывает серьезных проблем со здоровьем.

Биография и творчество

Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в Москве. Его отцом был актер Театра имени Вахтангова Михаил Державин-старший. Он умер, когда сыну было 15 лет. У артиста также было две сестры: старшая Анна и младшая Татьяна.

При этом изначально фамилия отца была Захаров. А фамилия Державин появилась от названия поселка Державино в Подмосковье, откуда он родом. Об этом актер однажды рассказал в интервью.

Будущий артист проживал в доме на Вахтангова, где жили актеры и художники. В этом же доме размещалось знаменитое театральное училище имени Щукина. Дома у Державиных часто бывали знаменитые гости.

Во время Великой Отечественной войны театр Вахтангова, где работал отец, был эвакуирован в Омск. В то время 5-летний Михаил Державин выучил монолог Кутузова из спектакля, в котором играл отец, нередко выступал в госпиталях. После войны семья вернулась домой.

В 1954 году Михаил Державин поступил в театральное училище имени Щукина, которое располагалось в соседнем подъезде его дома. Через 3 года студентом училища стал Александр Ширвиндт, с которым Михаил поддерживал дружбу со школьных времен.

Державин на театральной сцене

Михаил Державин работал в Московском театре имени Ленинского комсомола, где его визитной карточкой стала роль Бубуса в спектакле "Опасный возраст", а также в Театре на Малой Бронной, где играл главную роль в постановке "Банкет".

С 1968 года Михаил Державин перешел в Театр сатиры, а в 80-х там стал ведущим актером. Державин играл главные роли в спектаклях "Горе от ума", "Вишневый сад", "Ревизор".

Через некоторое время в этот же театр перешел и Ширвиндт. В те времена в Театре сатиры проходили получившие огромную популярность актерские "капустники" с участием Андрея Миронова, Михаила Казакова, Леонида Маркова и других знаменитых артистов. Тогда же возник популярный дуэт Ширвиндта и Державина.

С другом и коллегой Александром Ширвиндтом

Кроме театра, Державин играл в кино и телесериалах. Его первым фильмом стала картина "Они были первыми" (1956). Державин снимался в фильмах "Трое в лодке, не считая собаки", "Чокнутые", в сериале "Ревизор", а также, уже в 90-х, в картинах "Моя морячка", "Жених из Майами", "Старые клячи". В общей сложности сыграл в более чем 40 кинофильмах.

В фильме "Трое в лодке, не считая собаки"

В 1970-е годы актер исполнял роль "пана Ведущего" в очень популярной в СССР телепередаче "Кабачок "13 стульев". Эта программа принесла Державину еще большую известность.

Ведущий "Кабачка 13 стульев"

После закрытия "Кабачка" Державин снова начал работать вместе с Александром Ширвиндтом. Они вели программу "Утренняя почта" и, с 2013 года, проект "Хочу знать".

Актер получил орден "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, а также орден Дружбы и орден Почета.

Личная жизнь

С дочерью и внуком

Державин был женат трижды. Первый брак был довольно ранним, женой артиста стала дочь Аркадия Райкина Екатерина, с которой они вместе учились, однако брак протянул лишь два года.

С последней супругой Роксаной Бабаян

От второго брака с Ниной Буденной, дочерью знаменитого военачальника Семена Буденного, у него есть дочь и два внука. С 1980 года актер состоял в браке с Роксаной Бабаян.

Цитаты Михаила Державина

Я верю в случай. Судьба — это длинный случай, который может изменить все.

Мне юмор и отличное настроение жизнь продлевают

Политика и театр всегда рядом. При всем желании сейчас нельзя жить вне политики. Есть политические театры, есть поэтические".

Театр все-таки помогает быть бодреньким. Он забирает силы очень сильно, но, в то же время, если есть любимая работа и спектакли, то о возрасте не думаешь.

Я просто не представлял, чем бы я мог еще заниматься в жизни. С детства вся жизнь училища проходила на моих глазах. Я окончил школу и просто перешел из одного подъезда нашего дома в другой.