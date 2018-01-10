Спикер парламента Андриан Канду промульгировал вместо Игоря Додона закон, запрещающий ретрансляцию в Молдове российских новостей и информационно-аналитических программ.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Проект поправок в Кодекс о телевидении и радио, которые запрещают российские новости и информационно-аналитические программы на телевидении и радио был принят парламентом 7 декабря сразу в двух чтениях.

Согласно предложенным демократами изменениям, новости, которые транслируют молдавские теле- и радиовещатели, могут быть произведены только в странах ЕС, США, Канады и странах, ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении (Россия ее не ратифицировала). За нарушение этого предусмотрены штрафы в сумме от 40 тыс. леев до 70 тыс. леев, а за повторное нарушение — от 70 тыс. леев до 100 тыс. леев.

7 декабря, парламент принял сразу в двух чтениях проект поправок в Кодекс о телевидении и радио, которые запрещают российские новости. Но 20 декабря Додон вернул законопроект на пересмотр в парламент, а 22 декабря парламент принял его повторно без изменений. Президент и после этого отказался промульгировать закон, сославшись на высшие интересы народа, и обратился в КС с просьбой рассмотреть его конституционность.

5 января КС постановил, что промульгировать законопроект, запрещающий ретрансляцию в Молдове российских новостей и информационно-аналитических программ, вместо Игоря Додона смогут спикер парламента Андриан Канду или премьер Павел Филип. Такое решение суд принял, после того как Додон дважды отказался промульгировать законопроект.

Игорь Додон отреагировал на решение КС очередным постом в Facebook. "Как и обещал, я ни под каким предлогом не уступлю режиму. Я не одобрю скомпрометировавших себя кандидатов (в министры) и не подпишу законы, противоречащие интересам граждан. Что же касается нынешних действий режима при поддержке Конституционного суда, то они не останутся без последствий", — пригрозил Додон.

Ранее "Страна" сообщала, что в Молдове Конституционный суд временно прекратил полномочия президента Додона.

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