Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло сломала руку во время катания на сноуборде после того, как родители решили держаться друг от друга подальше в рождественские праздники.

Об этом сообщает издание People.

Сейчас с 11-летней девочкой все в порядке, она выздоравливает.

"Ее мама была очень любезна с командой, которая помогала девочке", - рассказал информатор издания.

Инцидент произошел во время отдыха в горах Сьерра-Невады, расположенных вокруг озера Тахо в штате Калифорния. Шайло отдыхала там вместе с братьями, сестрами и матерью Анджелиной Джоли.

Шайло - настоящая пацанка Фото: George Pimentel/WireImage/people.com

Как сообщала "Страна", Джоли весит 35 килограммов, а это на два килограмма меньше, чем весит ее 11-летняя дочь Шайло. Друзья актрисы просят ее следить за питанием и не доводить себя до анорексии.