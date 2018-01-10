Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подчеркнул, что санкции против России связаны, главным образом, с её агрессией против Украины, и поэтому для того, чтобы нормализовать отношения с Москвой, нужно сначала решить украинский вопрос.

Об этом он заявил в беседе с журналистами, стенограмму беседы распространил во вторник Государственный департамент США, передает Укринформ.

"На этом основана вся архитектура санкций, в том числе американских - я хочу сказать, что первые санкции против России были введены в связи с захватом Крыма, а затем они постепенно усиливались. И на этом основана вся архитектура европейских санкций", - отметил Тиллерсон.

По его словам, Россия больше всего заинтересована именно в отмене санкций.

"И именно поэтому мы считаем, что для улучшения наших отношений с РФ важно решить эту проблему, если мы сможем это сделать. Пока этот вопрос будет оставаться нерешенным, санкции будут сохранять свою силу", - подчеркнул госсекретарь США.

Вместе с тем, он подчеркнул, что санкции могут быть усилены в случае обострения ситуации.

"Честно говоря, в последние пару месяцев ситуация ухудшилась, поскольку мы наблюдали повышение уровня насилия на востоке Украины, увеличение количества погибших среди гражданских, увеличение числа нарушений прекращения огня".

В этой связи госсекретарь подчеркнул, что во время разговоров с россиянами американская сторона настаивает, что это недопустимо.

"Прежде всего, мы должны добиться снижения уровня насилия и соблюдения режима прекращения огня", - подчеркнул глава Госдепа.

Таким образом, отметил Тиллерсон, "решение этих действительно сложных проблем, во-первых, важно для достижения того, чего добивается Россия, а именно - восстановления нормальных отношений, которые всегда основываются на экономических связях".

"Кроме того, это также важно для восстановления некоторого уровня доверия между нашими двумя правительствами и уверенности в том, что мы можем решать вопросы", - подчеркнул государственный секретарь США.

Как сообщала "Страна", ранее Тиллерсон назвал Украину краеугольным камнем отношений США и России.

Мы писали, что Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в СЦКК.

Также Тиллерсон заявлял, что Киев должен еще много сделать для реализации Минских соглашений.