На Харьковском шоссе украинско столицы из-за пьяных пешеходов столкнулись два автомобиля и рейсовый автобус, передает dtp.kiev.ua в Facebook.

"ДТП в Киеве на Харьковском шоссе: из-за пьяных пешеходов столкнулись три машины. У ЖК Mega City столкнулись Skoda Oсtаvia (литовская регистрация), Hyundai Accent и рейсовый автобус Киев-Черкассы", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Аварию, по словам водителя Skoda, спровоцировали трое пьяных мужчин, которые перебегали дорогу в неположенном месте. Из-за этого он резко затормозил, в результате чего произошла авария.

Водитель междугородней маршрутки рассказывает, что ему просто было некуда деваться. Поэтому он врезался во впереди едущую Hyuindai. От удара машину развернуло и откинуло на встречку.

"Приехал из Черкасс в Киев дополнительным рейсом. Сейчас возвращался обратно. Слава Богу, пустой", - рассказывает Валерий.

Отмечено, что в результате ДТП никто серьезно не пострадал. На месте инцидента работает патрульная полиция.

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