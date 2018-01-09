Эквадор планирует выгнать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне, сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, Ассанж разозлил президента Эквадора Ленина Морено своими твитами о его союзниках. В настоящий момент страна ищет посредника, чтобы провести переговоры с Великобританией по высылке Ассанжа из посольства.

Сообщается, что несколько месяцев назад президент Ленин Морено предупредил Ассанжа, избегать подстрекательских политических заявлений и не комментировать вопросы, связанные с союзниками страны.

Как сообщала "Страна", ранее пропавший в Twitter Джулиан Ассанж вернулся в социальную сеть и не говорит, где был.

Мы писали, что Ассанж признался, откуда у Wikileaks электронные письма Клинтон.

Также Ассанж назвал фантазиями обвинения WikiLeaks в сотрудничестве с Россией.