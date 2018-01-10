В Греции протестующие устроили штурм министерства труда. Об этом сообщает Reuters.

Протест возник из-за решения правительства Греции ввести законодательство, которое ограничит частоту забастовок в стране. Таким было требование международных кредиторов. Этот шаг возмутил профсоюзы, большинство которых принадлежало к связанной с Коммунистической партией Греции группировке.

Протестующие ворвались в министерство в центре Афин, поднялись на восьмой этаж, где около 50 из них встретились с министром Эффи Ахциоглу. Они кричали ей "Позор!" и требовали отозвать законопроект об ограничении забастовок, направленный на этой неделе в парламент. В ответ министр заявила, что не отзовет законопроект.

Отмечается, что офис министра остался невредим, однако очевидцы сообщили о опрокинутых и поломаных столах в коридорах министерства.

Напомним, в Греции мирная демонстрация закончилась беспорядками, арестовали 16 человек.

Как сообщала "Страна", ранее с 14 декабря в Греции началась всеобщая забастовка против режима жесткой экономии.

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