Протестующие взяли штурмом министерство труда в Греции
В Греции протестующие устроили штурм министерства труда. Об этом сообщает Reuters.
Протест возник из-за решения правительства Греции ввести законодательство, которое ограничит частоту забастовок в стране. Таким было требование международных кредиторов. Этот шаг возмутил профсоюзы, большинство которых принадлежало к связанной с Коммунистической партией Греции группировке.
Протестующие ворвались в министерство в центре Афин, поднялись на восьмой этаж, где около 50 из них встретились с министром Эффи Ахциоглу. Они кричали ей "Позор!" и требовали отозвать законопроект об ограничении забастовок, направленный на этой неделе в парламент. В ответ министр заявила, что не отзовет законопроект.
Отмечается, что офис министра остался невредим, однако очевидцы сообщили о опрокинутых и поломаных столах в коридорах министерства.
Напомним, в Греции мирная демонстрация закончилась беспорядками, арестовали 16 человек.
Как сообщала "Страна", ранее с 14 декабря в Греции началась всеобщая забастовка против режима жесткой экономии.
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