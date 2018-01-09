Основатель компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории, сообщает CNN.

Согласно данным Bloomberg, состояние Безоса в понедельник, 8 января, достигло $105,1 млрд.

Второе место в рейтинге досталось создателю Microsoft Биллу Гейтсу ($93,3 млрд), а замыкает тройку инвестор Уоррен Баффет ($87,2 млрд).

Отмечается, что в пятёрку богатейших людей планеты попали также основатель Facebook Марк Цукерберг ($77,5 млрд) и бывший глава компании Inditex Амансио Ортега ($76 млрд).

Отмечается, что большую часть состояния миллиардера составляют акции Amazon. В сезон распродаж в ноябре состояние Безоса выросло до $100 млрд.

Ранее сообщалось, что самые состоятельные люди планеты за 2017 год обогатились сразу на $1 трлн.

Как сообщала "Страна", ранее стало известно, что свадьба принца Гарри обогатит Британию на полмилларда фунтов.

Мы писали, что умер один из богатейших немцев, сооснователь сети магазинов Media Markt.

Также Forbes назвал самой богатой знаменитостью в мире Джорджа Лукаса.