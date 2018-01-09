В Тихом океане вновь обнаружили редкую акулу-гадюку, челюсти которой способны буквально "выдвигаться" вперед. Благодаря этому ее сравнивают с "ксеноморфом" из фантастического боевика фильма "Чужой".

Об этом сообщает The Sun.

Первую подобную акулу нашли еще в 1986 году, однако с тех пор из моря доставали лишь несколько рыбин. Днем они живут на глубине 300-400 метров, а ночью поднимаются на глубину 150 метров.

Выдвижные челюсти позволяют акуле-гадюке проглотить за один раз очень крупную рыбу. Она получила свое название за зубы, напомнившие клыки змей. Ранее у берегов португальского Алграве ученые выловили доисторическую акулу-монстра длиной 1,5 метра, у нее было 300 зубов.

Фото: thesun.co.uk

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