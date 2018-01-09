В Тихом Океане выловили акулу, которая очень похожа на ксеноморфа из Чужого
В Тихом океане вновь обнаружили редкую акулу-гадюку, челюсти которой способны буквально "выдвигаться" вперед. Благодаря этому ее сравнивают с "ксеноморфом" из фантастического боевика фильма "Чужой".
Об этом сообщает The Sun.
Первую подобную акулу нашли еще в 1986 году, однако с тех пор из моря доставали лишь несколько рыбин. Днем они живут на глубине 300-400 метров, а ночью поднимаются на глубину 150 метров.
Выдвижные челюсти позволяют акуле-гадюке проглотить за один раз очень крупную рыбу. Она получила свое название за зубы, напомнившие клыки змей. Ранее у берегов португальского Алграве ученые выловили доисторическую акулу-монстра длиной 1,5 метра, у нее было 300 зубов.
Фото: thesun.co.uk
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