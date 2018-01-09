Ориентировочная стоимость секретного спутника США Zuma, который был потерян после запуска 7 января, составляла несколько миллиардов долларов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в космической отрасли.

Представители корпорации Northrop Grumman, которая изготовила спутник по заказу властей США, отказались подтвердить эту информацию. Они сослались на "засекреченные задачи".

Ранее "Страна" сообщала, что запущенный SpaceX секретный спутник не вышел на орбиту. Секретный спутник запустили в США с помощью ракеты Falcon 9. Предполагается, что космический аппарат либо разбился при падении в океан, либо разрушился в космосе. До этого стало известно, какая компания могла стать виновницей исчезновения космического аппарата. Эксперты полагают, что это та самая Northrop Grumman.

Также в США подтвердили смерть астронавта, который шесть раз выходил в космос и был на Луне.