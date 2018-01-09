Умер оперный певец, бывший солист Большого театра Александр Ведерников. Ему было 90 лет. В сообщении на сайте Большого театра Ведерников назван "одним из самых прославленных басов XX века".

О смерти певца сообщила во вторник пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова.

Фото: bolshoi.ru

"О кончине Александра Филипповича Ведерникова сообщил его сын, дирижер Александр Александрович Ведерников", - сказала Новикова, добавив, что о времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Видео: youtube.com

Александр Ведерников родился 23 декабря 1927 года в селе Мокинино Кировской области. В 1955 году окончил Московскую консерваторию. С 1955 по 1958 год был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр).

С 1958 по 1990 год Александр Ведерников был солистом Большого театра. С 2006 по 2009 год - консультант по вокалу в Большом театре. С 2008 года являлся художественным руководителем театра "Русская опера" в Москве.

Александр Ведерников за время своей творческой карьеры стажировался в театре La Scala, много гастролировал за рубежом. Его дискография насчитывает свыше 30 дисков с записями романсов, песен, арий и ораторий.

Как сообщала "Страна", в США умер главный мормон.

Мы писали, что умер известный львовский юморист и режиссер.

Ранее в России умер актер, известный по сериалам "Бедная Настя" и "Дети Арбата".