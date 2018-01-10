Белорусско-украинский бизнесмен Тимофей Кохнович заявляет, что его преследует украинская полиция.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио "Свобода" со ссылкой на самого Кохновича.

Правоохранители провели обыск в его доме 29 декабря 2017 года. Затем его задержали сначала как гражданина Украины, затем – как гражданина Беларуси, которого разыскивают белорусские правоохранители по обвинениям в незаконной предпринимательской деятельности (по данным других СМИ он проходит по делу о похищении на территории Белоруссии украинского гражданина Павла Гриба, который затем оказался в тюрьме ФСБ в Краснодарском крае).

Кохнович утверждает, что во время обыска ему подбросили оружие.

По его словам, украинские правоохранители требовали у него выкуп за прекращение дела об экстрадиции сначала в размере 300 тысяч, а позднее - 50 тысяч долларов.

"Эта история тянется с августа, когда я напрямую отказался платить. А в сентябре завели дело, на основании которой и пришли с обыском. Следователь полагает, что у меня в доме хранятся боеприпасы, и на этом основании суд дал санкцию на обыск. Во время этого обыска мне подбросили патроны, и это подтверждает видеофиксация", - рассказал белорус.

По его словам, в Минске он был владельцем компании, которая работала на рынке ценных бумаг. Но из-за того, что он финансово поддерживал оппозицию, ему пришлось выехать, сначала в Москву, а затем - в Украину, где он прожил 10 лет.

"В Украине я работаю на рынке страхования. А в материалах дела местные правоохранители использовали запрос Беларуси с 2008 года. До сих пор я никому не был нужен. Хотя, честно говоря, в течение всех десяти лет моего пребывания в Украине меня не раз вызывали в правоохранительные органы, и все это завершалось пояснительными записками", - пояснил Кохнович.

Он добавил, что никогда не скрывался отвечал на все вопросы. Сейчас же, по его мнению, кто-то решил, что он может поделиться своими средствами.

"Я гражданин Украины. Меня незаконно задержали, незаконно удерживали в изоляторе почти четыре дня. Суд принял во внимание оригинал моего паспорта, свидетельство о браке, о рождении моих детей, всю историю получения украинского гражданства. И отказал прокуратуре в моем аресте. Я теперь на свободе, и мне не выдвинули никаких обвинений", - сказал Кохнович.

По его словам, он не чувствует себя в безопасности и у него нет другого выхода, как защищать себя в рамках правового поля Украины, и вместе с адвокатами писать заявления о незаконных действиях.

Ранее "Страна" сообщала о пытках, арестах, давлении. Миссия ООН снова фиксирует в Украине чудовищные нарушения прав человека.

Также украинский паспорт на продажу. На каких схемах зарабатывают в Миграционной службе.