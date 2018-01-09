Президент Франции Эмманюэль Макрон, в ходе своего первого официального визита в Китай, подарил председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину кавалерийского коня, седло и саблю.

Об этом сообщает RFI.

До "командировки" в Китай конь по кличке Везувий де Брекка служил во французской Республиканской гвардии.

"Восьмилетнего мерина по кличке Везувий Брекка (Vesuve de Brekka) привезли 4 января. В Республиканской гвардии он "служил" с 2012 года", - говорится в сообщении.

Помимо этого, французский президент подарил седло и саблю, на которой выгравирована фраза: "Г-н Эммануэль Макрон – президент Французской Республики – Пекин – январь 2018 года".

По словам Макрона, речь идет не просто о подарке, а о дипломатическом жесте.

"Впрочем, символично звучит и перевод с мандаринского имени французского президента. "Makelong" означает буквально следующее: "Лошадь побеждает дракона", - сообщили журналисты RFI.

Этим подарком Франция решила ответить на китайскую "дипломатию панд". В 2012 году Пекин передал Парижу сроком на десять лет двух панд, у которых родился детеныш. Предоставление этих животных в аренду является для Китая символом дружественных отношений между государствами.

Ранее сообщалось, что Франция и Китай подписали крупные контракты на миллиарды евро по случаю визита Эмманюэля Макрона в КНР. Визит президента Франции завершится 10 января.

Как сообщала "Страна", Китай построит технопарк за $2,1 млрд для разработки искусственного интеллекта. Пекин рассчитывает на масштабный прорыв в этой области к 2025 году и дальнейшую успешную монетизацию.

Отметим, что в Китае появилась первая в мире остановка, напечатанная на 3D-принтере.