Чемпион мира по боксу по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик признался, что хотел бы перейти в супертяжелый вес.

Об этом заявил Усик на YouTube-канале PSB Sports.

"Сперва я выполню задачу, которая передо мной стоит, и с божьей помощью выиграю трофей имени Мухаммеда Али, а потом мы уже поговорим о супертяжелом весе. Но мысль об этой весовой категории не покидает меня ни на день. Бой моей мечты? Я бы хотел провести встречу с Энтони Джошуа. Он олимпийский чемпион и чемпион мира по трём версиям. Хороший и сильный парень", - отметил Александр Усик.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что бои украинцев Усика и Ломаченко вошли в десятку самых долгожданных поединков года.

Также стали известны дата и место боя Усика с латышом Майрисом Бриедисом.

Следующий бой Усик проведет против латвийца Майриса Бриедиса 27 января в Риге.