Представлена самая маленькая в мире флешка, на которой помещается 1 ТБ информации
Компания SanDisk анонсировала флешку на 1 ТБ. Об этом сообщает коммуникационный портал Portaltele.
"Компания заявляет, что это самый маленький USB-накопитель в мире с таким объемом памяти. Отчасти благодаря внедрению USB-C", - говорится в сообщении.
SanDisk уже продемонстрировал рабочий прототип на выставке CES, однако пока нет информации о цене или дате продажи или доступности устройства для предзаказа.
Средняя стоимость портативных твердотельных накопителей (не флешек) на 1 ТБ - $300-350.
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