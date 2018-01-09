Компания SanDisk анонсировала флешку на 1 ТБ. Об этом сообщает коммуникационный портал Portaltele.

"Компания заявляет, что это самый маленький USB-накопитель в мире с таким объемом памяти. Отчасти благодаря внедрению USB-C", - говорится в сообщении.

SanDisk уже продемонстрировал рабочий прототип на выставке CES, однако пока нет информации о цене или дате продажи или доступности устройства для предзаказа.

Средняя стоимость портативных твердотельных накопителей (не флешек) на 1 ТБ - $300-350.

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