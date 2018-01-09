В Киеве в прошлом году родилось около 36 тысяч детей, что примерно на том же уровне, что и в 2016 году. Но список необычных имен пополнился.

Об этом сообщает сайт Главного территориального управления юстиции в городе Киеве.

"В Киеве в прошлом году родилось около 36 000 детей. С прошлого года эти показатели почти не изменились - в 2016 году в столице родилось 36 722 ребенка", - идет речь в сообщении.

Как отмечается, чаще всего своим новорожденным дочерям родители в столице давали имена София, Злата, Ева, Екатерина, Анастасия, Алиса, Анна, Елизавета, Полина, Карина, Вероника, Милана, Кира, Саломея.

По словам начальника Главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислава Куценко, к редким именам, зарегистрированным в прошлом году, принадлежат Анфиса, Асфея, Айоланта, Квитка-Наталья, Лелея, Лисана, Милания, Мирабелла, Рафаэлла, Радомера, Ева-Федорика, Юнона, Мелодия, Шантай, Элеонора, Доминика, Эмиссия, Лика, Аоира, Афина, Виола, Эльза, Глория.

При выборе имени для мальчиков родители чаще всего предпочитали имена Артем, Иван, Максим, Марк, Дмитрий, Михаил, Александр, Тимофей, Владислав, Матвей, Илья, Андрей.

Среди редких имен, которыми в прошлом году называли мальчиков, - Аристотелис, Всеволод, Эмануэль, Михей, Ангел, Ори, Ноэль, Трифон, Фаддей, Лукас, Ареф, Роберт, Леон, Дорофей, Арон, Боремир, Адольф, Антип, Эрнст, Альваро, Орфес, Оушен, Ноа-Габ, Прохор-Джай.

При этом малоупотребимы в 2017 году были имена Мирон, Борис, Захар и Всеволод.

В управлении отмечают, что к выбору имени ребенка родителям следует относиться ответственно, чтобы детям в будущем не пришлось задумываться о его изменении в юридическом порядке.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве пошла в супермаркет и пропала женщина с редким именем.

Также в Минюсте рассказали о самых популярных и необычных именах для новорожденных в Киеве в 2016 году.