Песня украинской группы "ДахаБраха" зазвучала в рекламе бренда, который запускает Дэвид Бэкхем. Об этом заявлено в Facebook коллектива.

Фото: facebook.com/DakhaBrakha

"Тот случай, когда ДБ i DB встречаются вместе! Музыка "ДахаБраха" острым лезвием стильно бреет десяток мужчин во главе с Дэвидом Бекхэмом! Композиция "Шо з-пiд дуба" в рекламе House 99 By David Beckham!" - говориться в сообщении.

Видео: Youtube.com/HOUSE 99

По информации издания GQ, Бэкхем запускает не только международную сеть барбершопов, но и собственную линию косметики для мужчин.

"Я так взволнован, наконец, поделиться House 99 со всеми людьми по всему миру", - сказал Бекхэм в своем заявлении.

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