В ночь с 7 на 8 января на улице Чапельской в Виннице патрульные полицейские со стрельбой задержали водителя, который пытался скрыться на авто. Об этом передает пресс-служба патрульной полиции Винницкой области.

"В ночь с 7 на 8 января на улице Чапельской патрульные заметили автомобиль BMW, водитель которого нарушил ПДД. Полицейские подали водителю сигнал об остановке. Но как и большинство водителей-нарушителей, мужчина за рулем требование проигнорировал и продолжил движение, лишь добавив скорости", - говорится в опубликованном сообщении.

Как сообщили полицейские, во время преследования водитель не реагировал на неоднократные требования полицейских остановить авто. Правоохранители несколько раз предупреждали водителя: если тот не остановится, они вынуждены будут применить огнестрельное оружие. Однако даже это не остановило руководителя. Инспекторы провели 2 выстрела по колесам авто беглеца и в конце концов транспортное средство остановилось.

В пресс-службе отметили, что кроме водителя в автомобиле находились еще трое его товарищей. Все они после остановки транспортного средства пытались уйти от патрульных на своих двоих, однако инспекторы мужчин задержали. На место полицейские вызвали следственно-оперативную группу.

Как выяснилось впоследствии, 21-летний водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Уровень алкоголя в его организме почти в 8 раз превышал допустимую норму - 1,34 промилле.

На него патрульные составили ряд админматериалов: за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ст. 130), за неостановку по требованию полицейских (ст. 122-2), за создание аварийной ситуации (ст. 122-4), отсутствие подсветки номерного знака (ч. 6 ст. 121), за вождение в темное время суток без включенного света фар (ч. 2 ст. 122), за то, что не имел при себе никаких документов (ч. 1 ст. 126) и вообще не получал водительское удостоверение (ч. 2 ст. 126).

Фото: facebook.com/vinnytsiapolice

Как сообщала "Страна", под Львовом в ДТП пострадали семь человек.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 января в 13.00 на автодороге Львов - Самбор - Ужгород

Напомним, что украинскую модель парализовало после самого страшного ДТП в истории США.