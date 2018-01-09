Бывший Президент Грузии, лидер политической партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили намерен возобновить воскресные марши своих сторонников за импичмент Президента по центру Киева с 21 января.

Об этом Украинским Новостям сообщила его пресс-секретарь Татьяна Баграновская.

"21 января в воскресенье состоится марш", - сказала она.

Время начала шествия она не уточнила.

При этом, по ее словам, "Рух нових сил" пока не намерен убирать палаточный городок у здания Верховной Рады.

Напомним, 21 января отмечается Международный день объятий. Считается, что инициаторами праздника являются студенты.

Как сообщала "Страна", Саакашвили отказывается предоставить образцы своего голоса для экспертизы.

Ранее суд закрыл дело против депутата Костенко за прорыв границы с Саакашвили.

Мы писали, что Михаилу Саакашвили вручили повестку на допрос в СБУ 10 января.