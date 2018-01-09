В Киеве группа подростков привязала петарду на хвост собаке и подожгла ее. От последствий взрыва пес по кличке Буба погиб в страшных мучениях, говорится в сюжете ТСН.

Буба жил на рынке длительное время и был любимцем продавцов.

О "Бубе" рассказывают и в мясном отделе, и в бакалее. "Он такой был доверчивый – я вам передать не могу. Ласковый, в руки давался. Его почесали, он придет снова, мордой в колено, чтобы его снова погладили, почесали", - говорит одна из продавщиц.

"Группа подростков привязала петарду к хвосту собаки и взорвала эту петарду", - рассказала зоозащитница Оксана Костюкевич. От боли пес спрятался в подвал дома. Спасатели, которые приехали его доставать, были потрясены увиденным. "Там буквально кишки наружу торчали", - говорит один из них.

Этот случай возмутил не только зоозащитников, но и обычных жителей района. Они потрясены жестокостью подростков, поэтому вышли на акцию протеста к прокуратуре.

По закону жестокое обращение с животными может стоить малолетним садистам до восьми лет тюрьмы.

Ранее "Страна" сообщала, что киевский суд в третий раз перенес заседание по живодеру, который разбрасывал отравленные сосиски в ботсаду.

Также в Киеве бродячие собаки напали на посетителя Ботанического сада.