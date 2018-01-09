В 17.40 вторника, 9 января аноним по телефону сообщил о заминировании двух электропоездов в Киевской области. Правоохранители начали проверку сообщения, пассажиры эвакуированы.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укрзализныци".

"В 17.40 поступил анонимный звонок работникам полиции о заминировании электропоезда №6083 сообщением "Киев-Роток".

В рейс поезд должен был отправиться в 18:10. Поезд был задержан на станции "Киев-Пассажирский", пассажиры эвакуированы", - говорится в сообщении.

Кроме того, неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заминировании электропоезда №6019 "Киев-Фастов", который на тот момент находился в Фастове.

Правоохранители начали оперативно-розыскные действия по выявлению взрывных устройств. В "Укрзализныце" призвали пассажиров сохранять спокойствие, слушать оповещения и указания железнодорожников и правоохранителей.

За ложное сообщение о минировании виновным грозит тюремный срок.

Фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia

Как сообщала "Страна", иностранца приговорили к 3 годам тюрьмы за "минирование" вокзала в Киеве. Обвиняемый в хулиганстве позвонил в дежурную часть отдела полиции на ст. Киев-Пассажирский в июле.

Отметим, что в Чернигове сообщили о заминировании сразу трех мостов.