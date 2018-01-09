Саакашвили отказывается предоставить следствию образцы своего голоса, для окончательной экспертизы разговора с Курченко, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"В скором времени мы надеемся обнародовать результаты экспертизы пленок (аудиозаписей разговоров якобы Саакашвили и бизнесмена Сергея Курченко - Прим. Ред)", - сказал Енин в интервью "5 каналу", которое транслировалось во вторник вечером.

При этом он сообщил, что Саакашвили отказывается предоставлять образцы своего голоса. "Хотел бы отметить, что он (Саакашвили – Прим. Ред) никоим образом не содействует эффективному расследованию этого уголовного производства, поскольку он уже несколько раз отбросил наши ходатайства предоставить образцы своей речи (голоса – Прим. Ред.). То есть этим он уже некоторым образом подтверждает, что голос – его, разговор имел место. Но все-таки подождем результатов официальной экспертизы", - сказал Енин.

Заместитель генпрокурора также отметил, что прежде всего правоохранители расследуют финансирование протестных акций Саакашвили из-за рубежа.

"Каждое его (Саакашвили - Прим. Ред.) действие на протяжении особенно последних недель только расширяет маневр для правоохранителей. То есть, будет ли это Грузия, будет ли это уголовный процесс в Украине, или еще какая-то третья опция, - они только расширяются. Особенно после Жовтневого, когда Саакашвили публично призвал штурмовать данное административное здание", - сказал Енин.

Замгепрокурора подчеркнул, что лидер "Руха новых сил" может некоторое время уклоняться от явки в суд, но он должен понимать, что возможен также его привод в суд, а потом – смена меры пресечения.

Как сообщалось, 29 декабря 2017 года пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что фоноскопическая экспертиза подтвердила подлинность голосов лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко, зафиксированных на аудиозаписях украинскими правоохранителям.

Саакашвили подозревается в преступлении, предусмотренном тремя статьями - ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.4 ст.110 Уголовного кодекса Украины. Инкриминируемые Саакашвили статьи предусматривают покушение на преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или преступной организацией; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

Как сообщала "Страна", Михаилу Саакашвили вручили повестку на допрос в СБУ 10 января.

Названа дата рассмотрения иска Саакашвили к Порошенко о лишении Михо гражданства.

Ранее Саакашвили заявил, что его зовут в США работать, но он останется в Украине.