В городе Реддинг на севере Калифорнии (США) мужчина случайно устроил пожар в своей квартире. Огонь вспыхнул после его попытки поджечь огромного паука.

Об этом передает ВВС со ссылкой на американские издания.

До сих пор непонятно, выжил ли в огне пожара сам гигантский паук.

По словам очевидцев, огонь распространился из-за горящего паука, который бегал по квартире. Инцидент произошел в воскресенье в многоквартирном доме. Насекомое было "пауком-волком", цитирует местная газета Redding Record Searchlight.

Жители квартиры сообщили, что паук прыгнул на матрас и пока люди тушили пламя, оно успело распространиться по квартире.

О травмированных не сообщалось, но людей из многоэтажки эвакуировали.

Глава местной пожарной охраны Джерри Грей подтвердил BBC, что в квартире произошел пожар, но причин не уточнил.

"Информацию о "пауке" предоставили гражданские на месте пожара, и это, безусловно, является частью нашего расследования", - сказал Грей. По словам пожарных, источником возгорания могла стать паяльная лампа.

Город Реддинг, где произошел инцидент, расположен в 261 км к северу от Сакраменто.

Чиновники сообщили, что огонь нанес ущерб в размере $11 000. Некоторые квартиры стали "непригодны для жизни".

Как сообщала "Страна", в Индии ученые нашли паука-скакуна, который питается головастиками. "Мы сразу поняли, что это совершенное новое, ранее неописанное поведение", - сказал арахнолог Джейвд Ахмед.

Отметим, что в Австралии выпал "дождь" из смертельно опасных пауков.