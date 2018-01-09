На Кипре арестован израильтянин Моше Харел (Moshe Harel), подозреваемый в организации нелегальной торговли человеческими органами.

Об этом пишет The Washington Post.

Харел работал в клинике Medicus в Приштине, столице Косово, – он искал доноров и пациентов, нуждавшихся в пересадке почки. За "услугу" в Medicus пациенты платили 80–100 тысяч евро. Донорам Харел обещал по 12 тысяч евро за орган, но нередко оставлял их без денег.

Схема была обнаружена в 2008 году, когда в аэропорту Приштины потерял сознание гражданин Турции 23-летний Йилмаз Алтун. Проверяя состояние почувствовавшего себя плохо молодого человека, представители косовских властей обнаружили большую свежую рану, змеившуюся на его животе. У него отсутствовала левая почка. Алтун признался, что продал ее клинике Medicus.

"Падение молодого человека в аэропорту стало первой костяшкой посыпавшегося домино в рамках масштабного расследования о международном черном рынке органов, действующем в балканской стране", - пишет издание. Отчаявшиеся доноры, в основном из Турции и бывшего Советского Союза, поставляли органы. Покупатели - многие из них были из Израиля - платили за почки от 80 до 100 тыс. евро.

Джонатан Рейтел, прокурор правоохранительной миссии ЕС в Косово, назвал это в 2013 году "эксплуатацией бедных и нуждающихся". "Это было жестокой жатвой бедных", - сказал он.

Во время расследования были обнаружены аналогичные клиники в Азербайджане, Южной Африке и других странах.

При этом задержать организаторов этого бизнеса удалось не сразу, а наказание не понес ни один из них. Харел был впервые арестован в 2008 году, но вскоре оказался на свободе и скрылся. В 2010-м его объявил в розыск Интерпол. Ордер на арест подозреваемого выдала и Россия.

Возглавлял Medicus уроженец Косово уролог Лутфи Дервиши. Он и его сын Арбан в 2013 году были приговорены к восьми годам лишения свободы за организованную преступность и торговлю людьми, но скрылись и наказание не отбывали. В 2016 году Лутфи Дервиши был вновь арестован и находится под следствием. Его сын и еще один сотрудник Medicus – турецкий доктор Юсуф Сонмез – скрываются.

Такие "черные" схемы трансплантации органов возникают из-за отсутствия четкого законного механизма для донорства и дефицита органов. В Китае, например, с подобной практикой начали бороться в 2007 году, причем сначала проблему местные власти решили нетривиально – стали использовать органы заключенных, иногда даже без их согласия. В 2013 году был найден другой путь – было решено создать аналог американской системы распределения донорских органов United Network for Organ Sharing.

Ранее "Страна" сообщала, что Минздрав с 2018 года запускает в Украине пилотную систему трупной трансплантации.

Также украинцам разрешат делиться органами.