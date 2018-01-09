Телеведущая Опра Уинфри рассматривает возможность участия в президентских выборах в США в 2020 году. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на двух осведомленных лиц из окружения Уинфри. По их словам, решение участвовать в президентской гонке еще не принято.

Многолетний партнер Уинфри - Стидмэн Грэм - в интервью газете Los Angeles Times в понедельник заявил, что "этот вопрос решать народу". При этом он выразил уверенность в том, что Уинфри "совершенно очевидно, справилась бы с этим".

Также эту информацию подтвердила в эфире американского телеканала CBS ее близкая подруга Гейл Кинг.

"Полагаю, что она заинтригована этой идеей", - сказала Кинг, которая также является ведущей и журналистом. При этом она выразила сомнение в том, что Уинфри сейчас "активно рассматривает вопросы", касающиеся возможного участия в президентской гонке. Кинг также добавила: "Она [Уинфри] любит свою страну и хотела бы служить ей в той или иной форме".

Телеканал CNN, в свою очередь, отмечает, что, по словам трех друзей Уинфри, она относится к данной возможности серьезно. "Она прислушивается ко многим людям, которые говорят: "Ты можешь это сделать", - приводит CNN слова одного из друзей Уинфри. Другой источник телеканала отметил, что ведущая пока не приняла окончательного решения на этот счет.

Возможность участия в выборах 63-летней Уинфри в американских СМИ стали обсуждать сразу после того, как она выступила в воскресенье вечером в Лос-Анджелесе на 75-й церемонии вручения премий "Золотой глобус". Уинфри тогда выразила солидарность с участниками движения против сексуального насилия, объединившихся под хэштегом #MeToo, и заявила о том, что для них "наступает новый день". Она также подчеркнула, что женщины должны добиваться руководящих постов.

"Когда этот новый день наступит, это произойдет потому, что множество великолепных женщин, находящихся в этом зале, и некоторые очень достойные мужчины решительно борются за то, чтобы они могли стать лидерами и добиться того, чтобы уже никому больше не пришлось говорить о том, что и они стали жертвами насилия", - заявила она. Ее речь трижды прерывалась аплодисментами.

Опра Уинфри, родившаяся в городе Костюшко (штат Миссисипи) - первая темнокожая женщина-миллиардер. Она владеет собственной киностудией, телеканалом, журналом O, The Opra Magazine. В 2010 и 2013 годах журнал Forbes называл ее самой влиятельной из общественных деятелей.

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