Сегодня суд на два месяца арестовал жителя Киевской области Юрия Россошанского. Пожилого мужчину обвиняют в жестоком убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской.

Защищал обвиняемого государственный адвокат. Юристам семьи Ноздровской не дали доступа к материалам следствия. И до, и после суда они высказывали предположение, что не верят в причастность Россошанского к убийству.

Впрочем, сам подозреваемый на суде заявил, что согласен с выдвинутым ему подозрением, косвенно признав свою вину.

Одновременно пошло политическое оживление - молчавшая до вчерашнего дня властная вертикаль взорвалась победными реляциями. Сегодня на происходящее (впервые со дня убийства) отреагировал и президент, который еще до суда поздравил полицию с раскрытием дела.

В соцсетях считают, что власти поспешили отчитаться о "перемоге" перед Западом, который накануне практически грозил санкциями, если убийство Ноздровской не будет раскрыто. Есть и вопросы к самому следствию - в нем уже появился ряд нестыковок.

"Случайно шел с ножом и встретил жертву"

Основные вопросы к приговору возникли у Мустафы Найема - одного из первых, кто начал бить тревогу по поводу убийства.

"Очевидно, больше всего вопросов вызывает случайность самого преступления. Если верить озвученному в суде, Юрий Россошанский не планировал убийство и оказался с ножом в руках на той же самой остановке в тоже самое время, что и Ирина совершенно случайно.

Также не очень ясно, почему, учитывая характер убийства, так долго длились поиски тела Ирины. ...Ирине были нанесены ранения в область шеи, она очевидно, истекала кровью, и это не могло не оставить видимых следов. Между тем, поиски девушки длились более двух суток - с 29 декабря по 1 января", - пишет Найем.

Другие наблюдатели за процессом еще более скептично настроены. Журналистка Инна Павлова-Золотухина, которая подготовила для "Страны" расследование по теме убийства Ноздровской, приводит данные адвокатов семьи убитой правозащитницы, которые не верят в виновность Россошанского-старшего.

"Даже адвокаты дочери убитой Анастасии Ноздровской не верят в причастность Юрия Россошанского к убийству правозащитницы", - пишет она в Facebook.

Однако большинство реакций касались поведения властей - как президента, так и руководства силовых структур.

"Презумпция невиновности? Нет, не слышали"

Многие удивились, что Петр Порошенко поздравил правоохранителей с раскрытием преступления еще на стадии досудебного следствия. Выходит, до решения суда объявил Дмитрия Россошанского виновным.

"Президент заявил, что убийство Ноздровской раскрыто. Без решения суда. Презумпция невиновности? ст. 62 КУ? Нет, не слышали. Всем спасибо, все свободны", - пишет телеведущая Диана Панченко.

"И ещё не факт, что во время рассмотрения дела по сути стратегия зашиты не поменяется. А вообще дело странное капец. Очень много белых пятен", - добавила она в комментариях к своему посту.

Тележурналист Владимир Петров согласен с тем, что признание вины можно забрать назад - было бы желание.

"Всем, кто рассказывает про "Россошанский признал свою вину и сознался в убийстве", хочу сообщить, что благодаря преступному режиму Януковича вы, находясь в мусорских казематах, можете дать против себя какие угодно показания и уже на суде отказаться от них, сообщив судье о том, что на вас оказывалось физическое и моральное давление. И суд не примет эти показания во внимание.

Поэтому все, что пишут мусора ещё до суда, петушиной лапой шкрябано.

Рекомендую президенту Украины аккуратней относиться к клоунадам, в которые его втягивают клоуны Авакова", – написал в Facebook шоумен Владимир Петров.

"Если не вникать в подробности дела Ирины Ноздровской, на этот раз у гаранта действительно есть повод гордиться работой силовиков. Вероятно, что его выступление было посланием Западу. Мол, у нас в Украине все под контролем. И мы сами в состоянии решить свои проблемы", - объясняет действия Порошенко упомянутая выше Инна Павлова.

Журналист Игорь Лесев после поздравлений Порошенко тоже пришел к выводу, что только угрозы Запада вынудили власть ускориться со следствием.

"Если бы не западные угрозы с украинским "списком Магнитского", все бы на это дело давно уже х$р забили. Ну убили там кого-то и убили. У нас тут каждый день кого-то убивают. Что теперь, масхуни под "Дон Периньон" не поглощать? Дикие люди с дикими претензиями", - иронизирует Лесев.

"Украину ждет веер фейков и пиар-аресты"

О том, что правоохранители были недовольны сложившимся вокруг преступления ажиотажем пишет и журналистка Ольга Худецкая:

"Ты глянь какая наглость, заставили работать, искать, расследовать, подозрения писать, вот же проклятые активисты и депутаты".

Политолог Виктор Небоженко объясняет это тем, что "монополию на истерику" власть в преддверии выборов хочет оставить за собой.

"Благодарность следователям Генпрокурора Луценко была не сколько за профессиональную деятельность работников Нацполиции и прокуратуры, сколько за то, что, как он считает, они работали в условиях политической истерии", - пишет Небоженко.

"Оказывается, общественность не должна интересоваться тем, что происходит в стране с гражданами Украины. Иначе это будет расцениваться, как нездоровый интерес и полит-истерика особо активных ангажированных граждан. Украинцы должны терпеливо ждать, когда им расскажут, что с ними делает сделает власть или преступники.

А сами полит-истерики, нагнетание страстей, бесконечные фейки, угрозы, постоянная ложь остается "привилегией" власти, для того, чтобы манипулировать украинцами, удерживать народ от недовольства и протестов".

По его мнению, вместо мобилизации и объединения страны, вместо реформ и борьбы с коррупцией на украинцев перед выборами обрушится "мощная волна дезинформации, пропагандистские кампании порохоботов, веер фейков и ложных сообщений, пиар-аресты, серия полит-истерик по любому поводу".

О том, что властям больше всего в этом деле не понравилась огласка, свидетельствует переписка в Facebook между нардепом Антоном Геращенко и известным "порохоботом" под ником Джон Смит.