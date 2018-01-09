Японский каноист Ясухиро Сузуки получил восьмилетнюю дисквалификацию за то, что подсыпал допинг другому японскому каноисту - с целью самому поехать на Олимпиаду.

Об этом передает УНН со ссылкой на Международную федерацию каноэ.

Он считался одним из кандидатов в национальную сборную на Олимпийские игры 2020 года в Токио, но решил "устранить" своего младшего конкурента Сейджи Коматцу.

На чемпионате Японии он подсыпал в напиток своего 25-летнего товарища запрещенное вещество (анаболический стероид метандиенон). Позже Коматцу показал положительный допинг-тест. 25-летний каноист обжаловал эту допинг-пробу и началось расследование данного дела.

Позже Сузуки, который никогда не соревновался на Олимпийском уровне, признал свою вину.

"Мы приносим извинения за причиненное беспокойство не только спортсменам-каноистам, но и и всем представителями других видов спорта", - заявил президент федерации каноэ Японии Осахиро Харузоно.

Все санкции с оболганного Коматцу после этого были сняты.

Как сообщала "Страна", Путин заявил, что Россия будет судиться с WADA из-за недопуска к Олимпиаде-2018.

Напомним, что ФИФА перепроверит на допинг все пробы российских футболистов.