В Японии дисквалифицировали спортсмена, который подсыпал допинг в пробу конкурента
Японский каноист Ясухиро Сузуки получил восьмилетнюю дисквалификацию за то, что подсыпал допинг другому японскому каноисту - с целью самому поехать на Олимпиаду.
Об этом передает УНН со ссылкой на Международную федерацию каноэ.
Он считался одним из кандидатов в национальную сборную на Олимпийские игры 2020 года в Токио, но решил "устранить" своего младшего конкурента Сейджи Коматцу.
На чемпионате Японии он подсыпал в напиток своего 25-летнего товарища запрещенное вещество (анаболический стероид метандиенон). Позже Коматцу показал положительный допинг-тест. 25-летний каноист обжаловал эту допинг-пробу и началось расследование данного дела.
Позже Сузуки, который никогда не соревновался на Олимпийском уровне, признал свою вину.
"Мы приносим извинения за причиненное беспокойство не только спортсменам-каноистам, но и и всем представителями других видов спорта", - заявил президент федерации каноэ Японии Осахиро Харузоно.
Все санкции с оболганного Коматцу после этого были сняты.
Как сообщала "Страна", Путин заявил, что Россия будет судиться с WADA из-за недопуска к Олимпиаде-2018.
Напомним, что ФИФА перепроверит на допинг все пробы российских футболистов.