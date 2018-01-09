В ближайшее время подвижек в вопросе миротворцев ООН на Донбассе не будет - Россия не согласна на условия США и Украины.

Об этом сообщает полпред Украины в ООН Владимир Ельченко, пишет "Европейская правда".

Ельченко считает, что в начале сентября 2017 был определенный оптимизм относительно согласования мандата миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"После трех-четырех встреч американская сторона убедилась, что Россия отвергает все условия, важные не только для Украины и США, но и для партнеров по "нормандскому формату"", - сказал Ельченко.

Также посол отметил, что миротворцы должны стоять на государственной границе между Украиной и Россией.

"Поэтому мне кажется, что в ближайшее время подвижек в этом вопросе не будет", - добавил дипломат.

Как сообщала "Страна", Украина продолжит вносить резолюции по Крыму в ООН.

Напомним, Волкер арнее рассказал, что должны делать миротворцы на Донбассе.