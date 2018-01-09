Сегодня Вышгородский районный суд будет рассматривать избрание меры пресечения для Юрия Россошанского.

Его задержали 8 января, подозревая в умышленном убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, которую похоронили сегодня.

Мы уже сообщали, что известно о Россошанском.

Ходатайство прокуратуры уже направлено в суд. Начало заседания - ориентировочно на 14:00.

"Страна" следит за событиями из зала суда.

14:19 Спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко сказал, что ходатайство в суд ушло. Но ему неизвестно, когда его примет суд. Странно, но ранее в Facebook генпрокуратуры заявили, что суд начнется в 14:00. Позже страница была удалена.

Однако остался скриншот с веб-сайта Генпрокуратуры. Похоже, в прокуратуре вольно или невольно затягивают рассмотрение дела.

14:13 Адвокат семьи Россошанских говорит, что суд состоится завтра, 10 января. Считает, что ходатайство намеренно передали в суд с опозданием, чтобы отложить заседание.

Однако прокуратура уже официально заявила, что ходатайство подано. Поэтому не исключено, что суд сегодня состоится, но позже.

14:06 В суде не протолкнуться от журналистов. Ходатайство прокуратуры в суд еще не дошло, но он уже парализован.