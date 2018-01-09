После стрельбы в стриптиз-баре "Доллз" в Киеве, открыто уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Около 20 молодых человек выбили входные двери, устроили драку и совершили выстрел в ночном клубе на улице Большой Васильковской вечером 8 января.

Полиция устанавливает всех участников инцидента.

Следственный отдел Печерского управления полиции начал уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) Уголовного кодекса Украины. Сейчас проверяются записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить и привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к происшествию.



Вход в клуб "Доллз" растрощили Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, накануне вечером в развлекательное заведение пытался зайти человек, но охрана объяснила, что заведение не работает. Это разозлило незнакомца, и он вступил в словесную перепалку с охранником на улице. Угрожал пистолетом, но впоследствии уехал.

Через некоторое время к клубу приехали два микроавтобуса, откуда вышли около 20 человек. Они выбили входную дверь в помещение клуба, а затем прострелили пол. Далее незнакомцы устроили драку внутри клуба. В результате инцидента избили персонал заведения.