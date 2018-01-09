Министр культуры и информации Саудовской Аравии заявил, что власти собираются разделить между жителями страны 50 млрд риалов ($13 млрд) в этом году.

Об этом сообщает Reuters.

Как заявил Аввад бин Салех Алавад, выделение такой суммы, служит показателем заботы руководства страны о комфорте и качестве жизни граждан. Цель такого шага - компенсировать растущую стоимость жизни.

В указе короля от 6 января говорится, что государственным служащим ежемесячно будут доплачивать тысячу риалов (около $266). Также денежные выплаты получат пенсионеры и военнослужащие.

При этом правительство решило сократить льготы членам королевской семьи.

Напомним, что в Саудовской Аравии подтвердили арест 11 принцев, которые не хотели платить за свет и воду. В знак протеста они устроили сидячую забастовку во дворце Каср аль-Хокам в Эр-Рияде.

Как сообщала "Страна", в Саудовской Аравии выпустили из-под ареста 23 "коррупционера" в обмен на все их имущество.