Власти Саудовской Аравии пообещали раздать народу $13 миллиардов
Министр культуры и информации Саудовской Аравии заявил, что власти собираются разделить между жителями страны 50 млрд риалов ($13 млрд) в этом году.
Об этом сообщает Reuters.
Как заявил Аввад бин Салех Алавад, выделение такой суммы, служит показателем заботы руководства страны о комфорте и качестве жизни граждан. Цель такого шага - компенсировать растущую стоимость жизни.
В указе короля от 6 января говорится, что государственным служащим ежемесячно будут доплачивать тысячу риалов (около $266). Также денежные выплаты получат пенсионеры и военнослужащие.
При этом правительство решило сократить льготы членам королевской семьи.
Напомним, что в Саудовской Аравии подтвердили арест 11 принцев, которые не хотели платить за свет и воду. В знак протеста они устроили сидячую забастовку во дворце Каср аль-Хокам в Эр-Рияде.
Как сообщала "Страна", в Саудовской Аравии выпустили из-под ареста 23 "коррупционера" в обмен на все их имущество.